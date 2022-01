information fournie par So Foot • 23/01/2022 à 04:30

En direct : Ciryl Gane vs Francis Ngannou

Après le football, le cyclisme sur route ou encore les échecs en blitz, la France peut obtenir un nouveau champion du monde en UFC. Pour cela Ciryl Gane va devoir se défaire du Camerounais Francis Ngannou lors d'un combat qui s'annonce historique. Et c'est ici que ça se passe.

Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est l'heure du combat de l'année en MMA. Alors servez-vous un café et installez-vous confortablement. Ça s'annonce épique. Et on va bien sûr vivre ça ensemble. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com