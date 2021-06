En direct : Belgique - Finlande sur le canapé de la rédac avec Alex Vizorek

C'est en direct sur notre chaîne Twitch et on est là pour échanger avec vous !

Profitez de 160€ de bonus EXCLU chez Netbet en cliquant ICI pour parier sur l'Euro !

Pour cet Euro 2021, on tente l'aventure Twitch. Et après le match de l'Angleterre face à l'Écosse avec Paul Taylor et Paul Piquard, puis celui de la France contre le Portugal avec Adrien Cachot deet Jérôme Niel, on enchaîne avec le dernier match des Diables rouges face à la Finlande en compagnie d'Alex Vizorek.Au programme : plus de 3h de live avec présentation du match, anecdotes, réactions & commentaires, quiz à la mi-temps (avec cadeaux à la clef), notes et débrief avec la rédaction à la fin du match.