En Croatie, les Bleus de nouveau rattrapés

Pour la deuxième rencontre de rang, trois jours après le Danemark, l'équipe de France a été incapable de conserver son avantage en deuxième période après avoir ouvert le score, en Croatie (1-1). Une période de creux pas alarmante au vu du contexte, mais inédite pour cette sélection d'habitude si orgueilleuse.

Certes, le marathon de ce mois de juin oblige le staff tricolore à agir en conséquence et à faire tourner pour garder l'oxygène, faisant sortir de l'ombre un bon nombre de coiffeurs. Certes, l'équipe de France traverse une période maussade entre les pépins physiques de ses cadres et le deuil de son sélectionneur . Certes, tout n'est pas à jeter dans la prestation de chacun. Certes, la Ligue des nations n'est rien de plus qu'une compétition amicale servant à combler les derniers trous du calendrier FIFA. Certes, la pelouse du Poljud de Split ce lundi soir n'était pas digne d'un duel entre les deux finalistes de la dernière Coupe du monde, et laisse peu de marge de manoeuvre à qui veut développer un semblant de jeu léché. Mais au sortir du nul des coqs en Croatie (1-1) , les faits sont là et ils sont peu reluisants : après avoir braqué la Côte d'Ivoire à Marseille (2-1) et roulé sur l'Afrique du Sud à Lille (5-0) fin mars, les Bleus ont chuté d'un étage et ont été claqués par la réalité. Ébranlés par Andreas Cornelius et sa clique vendredi (1-2) , rattrapés par la troupe d'Andrej Kramarić trois jours plus tard, Aurélien Tchouaméni et ses copains viennent de laisser filer quatre points après avoir pourtant à chaque fois ouvert le score sur des actions rondement menées.La défense à trois - ou à cinq - avait volé en éclats contre les, le retour à un schéma à quatre derrière n'a pas offert de solution miracle non plus. Et la thèse du simple accroc a pris du plomb dans l'aile, elle aussi, quand les visiteurs du jour ont essuyé les vagues en fin de partie, que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com