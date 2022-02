En Championship, la mission impossible de Derby County

Condamné à l'unanimité, alors que la saison venait à peine de commencer, Derby County garde le fol espoir de se maintenir en Championship. Les Rams de Wayne Rooney ont dû composer avec 21 points de pénalité et un recrutement strictement encadré, mais ils refusent d'abdiquer. Poussés par tout un peuple, les voilà revenus à sept longueurs du premier non-relégable. Malgré la menace persistante d'une liquidation pure et simple.

365 jours que Krystian Bielik n'avait plus foulé une pelouse de Championship. Le 30 janvier 2021, alors que le Polonais revient à peine de neuf mois d'absence, son genou le trahit une nouvelle fois. Déchirure du ligament croisé antérieur. Le milieu défensif a dû attendre une année complète pour retrouver Pride Park, le 30 janvier dernier, contre Birmingham. L'ovation à la 69minute pour son entrée, puis les frissons, au bout du temps additionnel, lorsque son retourné permet à Derby d'égaliser. Menés 2-0 jusqu'à la 87, lesarrachent un point précieux dans la course au maintien devant 32 211 spectateurs. Record d'affluence de la saison en Championship. L'antre du DCFC n'était pourtant pas destinée à vibrer cette année. Mal en point au niveau financier, le club a dû payer une note particulièrement salée : 21 points de pénalité. La promesse d'une saison sans couleur et d'une relégation en League One. Mais là où ils auraient pu baisser la tête, les hommes de Wayne Rooney se sont retroussé les manches, emmenant avec eux une ville et des milliers de supporters derrière un espoir fou : se sauver, contre vents et marées.

Wayne Rooney and Liam Rosenior everybody! #dcfc #dcfcfans #SaveDerbyCounty #SaveDerby pic.twitter.com/BTD0bWUBJk

Le bélier qui ne voulait pas se faire raser

— Lewis (@lewis_everett11) January 30, 2022Maintenu in extremis le 8 mai lors de la dernière journée, Derby County a dû attendre jusqu'au 2 juillet pour que sa place en Championship soit confirmée. Menacé d'un retrait de points pour non-respect des règles financières de l'English Football League, le club n'écope que d'une amende de 100 000 livres, en attendant de transmettre de nouveaux documents. L'été est…