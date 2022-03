En attendant Belaïli

Débarqué à Brest en janvier dernier, pour les six prochains mois, Youcef Belaïli entame sa deuxième cure en France, après une expérience manquée à Angers, club qu'il va recroiser ce dimanche. Pourtant, les timides débuts de l'Algérien tardent à justifier l'engouement lié à son arrivée. Une question de temps ? Certainement.

Angers SCO Stade brestois 29 20/03/2022 à 15h Ligue 1 Diffusion sur

Voilà un peu plus d'un mois maintenant que Youcef Belaïli a posé ses valises en Bretagne, à Brest. Une arrivée en fanfare qui a littéralement dépassé tout ce que l'institution avait connu jusqu'ici., indique Florent Corre, le responsable de la communication du Stade brestois. Et ce dernier ne s'y trompe pas, car même si elle n'a vendules quatre jours qui ont suivi le transfert, ce chiffre est loin d'être une banalité pour la boutique du SB29. Par effet ricochet, les réseaux sociaux du club n'ont, à leur tour, pas tardé à exploser . En témoignent les comptes Facebook et Instagram ayant. Côté stade, si Florent Corre n'a pas ressenti cetà Francis-Le Blé, il affirme que l'histoire est bien différente à l'extérieur. Notamment à Reims et à Rennes. Des enceintes garnies de "Belaïlix", dont certains auraient quitté le Roazhon Park à la 60minute,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com