En Argentine, la Bombonera redonne le sourire à Lionel Messi

Indignés par le traitement reçu par le septuple Ballon d'or à Paris, les supporters argentins voulaient réconforter leur capitaine ce vendredi soir dans l'antre de Boca Juniors. Ovationnée pendant une grande partie de la rencontre, la Pulga les a remerciés en étant buteur et grand artisan de la victoire de l'Albiceleste face au Venezuela (3-0). Avec les siens, il se sent bien. Reportage autour de ce qui était peut-être bien le dernier match de Messi en Argentine.

" Il est à l'aise ici. Avec le temps, on a réussi à faire en sorte qu'il se sente comme un joueur normal parmi les autres. "

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine

Je vais bien, ne t'en fais pas

Le sourire jusqu'aux oreilles, Lionel Messi savoure son tour d'honneur en chantant et sautant avec ses coéquipiers. Les quelques 50 000 spectateurs qui ont rempli la Bombonera ce vendredi soir n'en finissent plus de lui rendre hommage après le coup de sifflet final. Le public a bien saisi l'importance du moment. Si cette rencontre remportée 3-0 face au Venezuela n'avait aucun enjeu sportif, il s'agissait en revanche du dernier match de l'Argentine sur ses terres avant la Coupe du monde. Dans les travées, tous se posent la question. Reverront-ils le septuple Ballon d'or au pays sous le maillot de l'après le Qatar ?, expliquait le joueur au micro de TYC Sports.prend le temps de saluer chaque virage. Comme s'il disait au revoir à ce public qui, depuis sa victoire en Copa América l'année dernière, a enfin appris à l'aimer et à le défendre de manière inconditionnelle au crépuscule de sa carrière., reconnaît Matías, un supporter qui a voyagé depuis Rosario, la ville natale de l'idole nationale., lit-on sur une banderole en tribunes. Ici, le numéro 10 semble dans une autre dimension. Loin, très loin de Paris et cette humiliante élimination contre le Real Madrid qui a déclenché les critiques de la presse française et les sifflets du Parc des Princes. Ici, au milieu des siens, larespire et joue mieux.Dans une équipe amputée de plusieurs titulaires blessés, suspendus ou covidés, Messi a fait honneur à son brassard de capitaine contre une très faible équipe du Venezuela, pire nation sud-américaine