En apnée, Lyon coule Brest

Bousculé en deuxième période, l'OL arrache la victoire et prend le trône de leader (2-3). Les Lyonnais ont fait le plus dur durant le premier acte et malgré sa grande créativité offensive, Brest peut regretter ses erreurs individuelles.

Stade Brestois 29 X-X Olympique Lyonnais

Cibois la tasse, bonnet de Lasne

Le 27 février 1991 était une date que l'Olympique Lyonnais souhaitait réactualiser dans sa mémoire vive, c'est désormais chose faite. Avec un succès sur la pelouse du Stade Brestois, les hommes de Rudi Garcia viennent d'effacer l'invincibilité des Ty'Zefs depuis presque trente ans contre un adversaire qu'ils avaient joué huit fois en championnat pour six nuls et deux victoires. La neuvième confrontation n'a pas supporté l'écart de niveau entre les deux équipes sur le plan défensif. Pourquoi ? Parce que trois bourdes bretonnes ont entraîné les trois premiers buts lyonnais inscrits en première période. Dommage, il y a avait pourtant de quoi croire que ce déplacement dans le Finistère ressemblerait à un traquenard pour l'OL.Malgré le traditionnel vent fort de Francis Le-Blé, Brest souhaite confirmer son statut d'équipe vorace à domicile (22 points pris sur 36 possibles) et ne perd pas de temps avec deux caramels signés Romain Faivre du pied (1) et Steve Mounié de la tête (3) mais Anthony Lopes est tout de suite réactif pour protéger la maison lyonnaise. Brest presse haut, semble bien entré dans son match mais une erreur va casser cette dynamique : détenteur du ballon, Sébastien Cibois tente un crochet osé devant Lucas Paquetá qui ne marche pas dans la combine. Résultat : l'international brésilien récupère le ballon et conclut face au but vide. Pour les Bretons, c'est la douche froide. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com