En Amérique du Sud, un fútbol en perte de vitesse

La Copa América s'est achevée sur le quinzième sacre de l'Argentine, obtenu en terre brésilienne. Une performance symbolique qui aura pourtant laissé un goût amer derrière elle. Celui d'un continent en perte de vitesse, dont le football prend inlassablement des allures de coquille vide.

Toujours plus vieux, toujours moins forts !

En des temps pas si lointains, une finale de Copa América opposant le Brésil à l'Argentine déchaînait toutes les passions. Des joueurs extraordinaires offrant un spectacle de tous les instants. En 2021, force est de constater que la donne a changé. L'intérêt principal de cette finale ne concernait effectivement pas directement la rivalité historique liant ces deux géants du football, mais bien la performance de Lionel Messi. Les réactions d'après-match l'ont par ailleurs confirmé, au travers d'une liesse populaire louant le premier titre du numéro 10 en sélection et omettant quelque peu une partie absolument désastreuse, point d'orgue d'une faiblesse latente sur le continent du beau jeu.Quand débutera la Coupe du monde 2022, le ballon rond fêtera les vingt ans d'abstinence sud-américaine en compétition internationale. En effet, depuis le triomphe du Brésil en 2002, aucune équipe du continent n'est parvenue à soulever le trophée doré. Pire : une seule, l'Argentine en 2014, est parvenue à atteindre la finale, les sept autres finalistes étant européens (France deux fois, Italie, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Croatie). Une anomalie pesante pour une région habituée à voir ses pays remporter le titre une fois sur deux depuis 1930. Il faut dire que la fougue s'est estompée, laissant place à de vieux briscard chargés de maintenir la flamme du succès.Au coup d'envoi de cette 47édition de la Copa América, la moyenne d'âge des effectifs présents au sein des nations engagées culminait ainsi à 30,9 ans. Une donnée élevée, qui met en lumière le vieillissement certain de ces sélections. Pas étonnant alors de retrouver dix trentenaires dans le groupe chilien, dont Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal et Alexis Sánchez, déjà présents lors du Mondial 2010. Un cas commun, partagé par exemple avec l'Uruguay qui s'efforce encore de garder à son chevet Muslera, Godín, Coates, Cáceres, Suárez et Cavani, membres de l'escouade vainqueur de la Copa en 2011. L'énumération peut encore être longue et les exemples nombreux.