Emre Akbaba : "Eto'o aimait le joueur que j'étais"

Pur produit du 93, Emre Akbaba a dû faire face à une infection dans le sang qui menaçait son rêve de devenir professionnel, avant de lutter face à de graves blessures. Peu importe, l'international turc n'a jamais rien lâché et s'est fait un sacré nom en Turquie. Rencontre avec un homme conscient que rien ne lui a été offert, et fier de ce qu'il a réalisé.

Je suis né à Montfermeil, puis j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. J'ai d'ailleurs joué dans le club de Clichy-sous-Bois avant de rejoindre Montfermeil en U19 DH. J'ai des liens forts avec le 93, ma famille, mes amis du quartier de la Forestière, mes anciens coéquipiers sont toujours là-bas donc c'est une partie de moi. Je fais en sorte de leur rendre visite chaque été, c'est mes racines. En Turquie, parfois tu oublies d'où tu viens et ce que tu as réussi. Du coup quand je rentre, le fait de voir tous ces regards remplis de fierté me motive encore plus. Ça fait deux ans que je passe à la CAN des quartiers à Clichy-Montfermeil, j'accompagne l'équipe de Turquie, ça fait plaisir à tout le monde !Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui jouent, mais j'ai eu des blessures tellement graves que je ne le fais pas ! D'ailleurs à chaque fois, je déconseille aux jeunes des centres de formation d'y participer.Je me rappelle qu'en U13, j'avais fait des essais au Havre pour trois jours parce que je commençais à me faire un petit nom en Île-de-France, mais je n'avais pas le mental, j'étais trop jeune, pas assez fort, je n'arrivais pas à m'exprimer. En U19, j'ai passé une semaine à Laval, ça se passait bien, mais ça ne s'est pas fait. Après cet essai, je me suis dit qu'il fallait absolument que je tente ma chance en Turquie.Il y avait une grande détection qui rassemblait 250 joueurs amateurs d'origine turque qui venaient de toute l'Europe, c'était une semaine avant le début du mercato en Turquie et des recruteurs des clubs de première et deuxième division étaient présents, c'était une chance unique. J'ai tapé dans l'œil d'Antalyaspor qui m'a proposé un contrat professionnel après quelques entraînements avec la réserve. Je suis rentré hyper content en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com