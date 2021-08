Emmanuel Macron met en garde contre "la liberté égoïste", "au nom de tout et de rien"

Sans faire explicitement référence aux accusations de "dictature sanitaire", il a souligné qu'"être citoyen, ce n'est pas demander toujours des droits supplémentaires"

Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas, le 17 août 2021. ( POOL / ERIC GAILLARD )

Être citoyen c'est d'abord tenir ses devoirs" à "l'égard de la nation qui nous protège, nous éduque, nous soigne". Emmanuel Macron a mis en garde, mardi 17 août à Bormes-les-Mimosas (Var), les Français contre la tentation d'un "liberté égoïste", rappelant que la France est le fruit d'une "histoire collective".

"Il n'y a aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l'égard de la nation" , a déclaré le chef de l'État en participant, comme chaque année depuis quatre ans, à la cérémonie d'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas (Var), la commune sur laquelle se trouve le fort de Brégançon, la propriété de l'État où il passe ses vacances.

"Notre destin est d'abord une histoire collective où rien n'est possible sans la contribution de tous", a-t-il ajouté dans un discours où il a multiplié les parallèles entre l'engagement des soldats et résistants de la 2e guerre mondiale et l'actualité. Car, selon lui, "être citoyen, ce n'est pas demander toujours des droits supplémentaires" mais "d'abord tenir ses devoirs" à "l'égard de la nation qui nous protège, nous éduque, nous soigne...".

Une "liberté" qui "protège le collectif"

Sans faire explicitement référence aux accusations de "dictature sanitaire" portées par certains opposants à la vaccination et au pass sanitaire, il a mis en garde contre la "liberté égoïste" qui serait "un droit qu'on met en étendard, chaque matin, au nom de tout et de rien, et de n'importe quoi".

"La liberté n'existe" que si elle "respecte la liberté de tous" et "permet de protéger le collectif", selon le chef de l'État. "C'est cela le message des combattants il y a 77 ans", a-t-il ajouté avant de rendre hommage à Pierre Velsch, 95 ans, dernier survivant des commandos d'Afrique, nommé au grade de commandeur de la Légion d'honneur.

À la fin de la cérémonie, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a salué les quelque 200 personnes présentes, dont le maire de Toulon Hubert Falco (ex-LR), sans participer au bain de foule traditionnel à cause du Covid-19. Il s'était rendu dans l'après-midi dans l'arrière-pays de Saint-Tropez et le massif des Maures, en proie à un important incendie qui a parcouru plus de 6.500 hectares, sans faire de victime.