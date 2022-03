Emerson : "Peter Bosz fait attention à l'homme"

Au sein d'un effectif lyonnais en quête de leaders, Emerson n'a pas mis longtemps à s'imposer comme tel. À 27 ans, le latéral gauche prêté par Chelsea et auréolé de deux titres de champion d'Europe acquis avec l'Italie et les Blues a trouvé à Lyon la continuité qui lui a tant manqué jusque-là. Entretien avec un altruiste qui n'a plus de temps à perdre.

"Paquetá a fini de me convaincre en me disant que ça avait été un bon choix pour lui de venir ici, en me racontant ce qu'il avait vécu au Milan, qu'il était triste là-bas et que tout avait changé en arrivant à Lyon."

J'espère !Il n'y a pas eu beaucoup d'Italiens qui sont passés par le club, je crois que je suis seulement le troisième à endosser ce maillot, non ?Je ne connais pas personnellement Fabio, mais je sais qu'il a fait une très belle carrière et qu'il a gagné des titres ici. J'espère en faire de même.J'ai parlé avec les Brésiliens qui étaient au club, et donc évidemment avec Juninho d'abord. Deux jours après, j'ai appelé Lucas Paquetá. Le coup de fil a duré cinq minutes. Il a fini…