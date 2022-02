Embiid vs Antetokounmpo : duel décisif pour le MVP ?

Tout le monde de la NBA va pouvoir retrouver sa famille et ses amis, la pause du All-Star Weekend a sonné ! Avant ça, cinq rencontres se sont disputées cette nuit, dont une qui pourrait s'avérer décisive dans la course au MVP. Le choc du jour, entre les Sixers et les Bucks, a surtout mis en lumière le duel entre Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo, deux des trois principaux favoris pour le trophée de MVP. Et c'est bien le premier cité qui a rajouté un tiret de plus à son dossier pour le titre ! "Jojo" s'est offert 42 points à 14/21 au tir, agrémentés de 14 rebonds et 5 passes, suffisant pour faire tomber Milwaukee et son rival grec, qui aura malgré tout rendu une bien belle copie avec 32 points, 11 rebonds et 9 passes. Dans les autres matchs de la nuit, le Heat a retrouvé sa place de leader à l'Est en l'emportant à Charlotte (111-107), Brooklyn s'est incliné à domicile face à Washington (103-117) et les Clippers ont donné une leçon à Houston (142-111). Enfin, le génie slovène, Luka Doncic, a une nouvelle fois illuminé la NBA de son talent, en offrant la victoire à Dallas contre New Orleans (125-118) grâce à ses 49 points, 15 rebonds et 8 passes.

