Emanuel Ro?u : "Je crois que Sebastian Coltescu est plus stupide que raciste"

Homme du match entre le PSG et Basaksehir, mais pas pour les bonnes raisons, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu a fait parler de lui pour avoir employé le terme "negru" (noir en VF) à l'encontre de Pierre Webó. Analyse de cet incident qui ne risque pas d'en rester là avec le journaliste indépendant Emanuel Ro?u, ancien collaborateur du Guardian, de FourFourTwo et membre du jury du Ballon d'Or pour la Roumanie.

Webó, Coltescu et le chaos

Bien sûr que non ! Et le fait que l'arbitre de la rencontre soit Roumain n'a eu aucune incidence. Il y avait des matchs plus importants à regarder, à commencer par le duel entre Messi et Ronaldo, qui avait bien plus la cote chez les fans de foot en Roumanie. J'ai appris ce qu'il se passait quand les commentateurs ont dit qu'il y avait un incident en cours à Paris.Je ne dirais pas que c'est le meilleur arbitre roumain qui soit, mais c'est en tout cas le plus expérimenté, que ce soit en championnat national ou sur la scène européenne. Il vient d'enchaîner son sixième match consécutif en C1 et c'est déjà un record historique. Mais tout s'est arrêté de manière inattendue.En fait, il a utilisé l'expression "" pour désigner Webó auprès de Hategan et demander à celui-ci de lui mettre un carton jaune. Effectivement, noir se dit negru en roumain, ce qui a l'oral, peut être très facilement confondu avec le mot negro. S'il avait dit "the black guy" par exemple, cela aurait peut-être permis d'éviter une confusion linguistique. Mais là, selon les enregistrements que j'ai entendus, il a répété negru au moins deux fois.Non, mais je ne crois pas que Coltescu l'a employé de manière raciste, mais plutôt de manière stupide et qu'il n'a pas réalisé ce qu'il faisait. Il aurait dû s'excuser, dire que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com