Elye Wahi, le phénomène de Montpellier au parcours agité

Dans le domaine des attaquants précoces dans le championnat de France, Elye Wahi reste derrière Kylian Mbappé, mais marche dans les pas de Karim Benzema. À 19 ans, ce fan de Didier Drogba est devenu incontournable à Montpellier. La voie n'était pourtant pas toute tracée pour le Franco-Ivoirien, qui s'est construit sans père et a laissé un souvenir mitigé à Caen, où le collège dans lequel il était scolarisé lui a montré la porte en 2018. Le Francilien d'origine, très talentueux, a ainsi dû avancer dans un monde de requins entre les bêtises et les galères. Portrait d'un jeune homme dont la vie ressemble à un immense GR20.

Vidéo

Ce n'est peut-être pas le but dont se souviendra Elye Wahi à la fin de sa carrière, même si le superbe enchaînement conclu d'un tir croisé du droit pour tromper Maxime Dupé mérite le coup d'œil., souriait-il en zone mixte après la rencontre, malgré la défaite de Montpellier à Toulouse (4-2) .Cette réalisation n'est pourtant pas anecdotique, elle lui permet d'intégrer un peu plus le cercle très fermé des joueurs les plus précoces de l'histoire récente du championnat de France et des cracks de sa génération. En inscrivant son 18but en Ligue 1, Wahi a rejoint Karim Benzema à la deuxième place des attaquants ayant le plus marqué avant l'âge de 20 ans au XXIsiècle, loin derrière l'intouchable Kylian Mbappé (41). Une précocité étendue à l'échelle continentale, la jeune gâchette étant également le meilleur artilleur parmi les joueurs nés à partir du 1janvier 2003 dans les cinq premiers championnats, devant Jamal Musiala (17) et Florian Wirtz (13).Au rayon des statistiques, le seul joueur du MHSC à avoir commencé les neuf premiers matchs de la saison se place parmi les meilleurs dans de nombreuses catégories, à l'image de son excellent ratio de tirs cadrés (55,6%) ou de sa pointe de vitesse qui le classe troisième joueur le plus rapide du championnat depuis la reprise après avoir été flashé à 35,28 km/h. La sensation héraultaise assurait récemment ne pas êtresur les records, quelques jours après avoir fêté sa première convocation en équipe de France Espoirs par Lire la suite de l'article sur SoFoot.com