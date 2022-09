Elizabeth II et Liverpool : Mersey et au revoir

Ville politique reine de l'anticonformisme anglais, Liverpool aime brandir son identité indépendante au reste du pays. Qu'ils soient rouges ou bleus, les fans de foot en Merseyside semblent prendre le décès de la reine Elizabeth II avec beaucoup de recul, rappelant parfois une certaine aversion envers l'establishment. Et tant pis si ça emmerde les tories.

"Une ville plus bruyante"

Siffler leen Angleterre, ça la fout mal. Le siffler deux fois en quatre mois, encore plus. C'est ce qu'ont fait les supporters de Liverpool lors des deux dernières finales domestiques. Si les sifflets de la Carabao Cup ne furent guère soulignés en février, ceux du mois de mai en FA Cup, visant également le prince William présent à Wembley, avaient suscité l'indignation de la frange conservatrice du pays. Mais y a-t-il de quoi s'étonner ? Certainement pas quand on sait que l'Angleterre adore détester Liverpool et que Liverpool adore détester l'Angleterre.La phrasefleurit facilement dans le Merseyside où une partie de la population paraît insensible au décès d'Elizabeth II, actuellement exposée dans son cercueil à Édimbourg avant de rejoindre Londres dans la soirée. Au même moment ce mardi soir, lors de la réception de l'Ajax et pour le premier match du Liverpool FC depuis le décès de la reine, il ne faudra pas s'attendre à une forte séquence émotion, même si Jürgen Klopp a assuré qu'Anfield respecterait une minute de silence en son honneur.