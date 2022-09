Elizabeth II et le foot : pour le plaisir de ses sujets

Elle était la Sir Alex du Royaume-Uni. Souveraine au pays du Beautiful Game, où le foot est un synonyme d'identité nationale, Elizabeth II aura au cours de ses 70 ans de règne bien compris l'importance du ballon rond pour ses sujets.

Au plus près des champions

Les têtes couronnées, en Angleterre, ce n'est pas ce qui manque. Déjà parce qu'une monarchie le permet. Aussi parce que le raccourci est tout trouvé quand il s'agit de qualifier les dominants, quelque soit leur domaine de prédilection. Au football, Manchester City, dernier roi d'Angleterre, succédant à Liverpool, Chelsea ou Manchester United il y a quelques temps, au gré des résultats du championnat domestique, ont tous porté un temps ce titre médiatique. Mais si le lexique régalien est aussi facilement usité outre-Manche, c'est surtout parce qu'un petit bout de femme a porté la fonction suprême à un tel niveau pendant 70 ans que personne n'y a vu aucun blasphème à lui emprunter ses attributs. Impossible de l'occulter, à l'heure où ses sujets s'apprêtent à lui dire adieu : Elizabeth Alexandra Mary de la maison Windsor, dite, a 70 ans durant porté la couronne anglaise à bout de bras. Le monde a bien changé depuis 1952 mais sous son chapeau et ses tuniques colorées, elle était aussi un socle sur lequel toute la société britannique a pu grandir, souffrir et se reconstruire.Le ballon rond n'a pas échappé à ça. Si son empreinte ouvrière est omniprésente, lea peu à peu été approprié par la Royauté, bien consciente qu'il est en Angleterre un véritable vecteur de fierté pour ses sujets. Depuis 1939, la FA a un président honorifique issu de la famille royale. Au cours de son règne, les fonctions de Babeth l'ont donc amenée à assister depuis les tribunes à de nombreuses rencontres et à remettre notamment le trophée de la FA Cup, avant de passer le relais en 2005 à son petit-fils, William. Autre privilège royal, l'anoblissement de ses sujets. Chaque année, un certain nombre de personnes qui se sont distinguées par leur talent sont mises à l'honneur. Sir Bobby Charlton, Sir Kenny Dalglish ou encore Sir Matt Busby ont été anoblis, preuve que le football fait partie de l'ADN de cette île. Ils ne seront pas les seuls, Autre distinction remise par la souveraine, moins prestigieuse, mais pas des moindres. Brian Clough, Gary Lineker, Bill Shankly, Frank Lampard ou encore Arsène Wenger, et bien sûr David Beckham en 2003 ayant reçu des mains de la souveraine la médaille de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com