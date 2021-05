Élise Bussaglia : "Le PSG est peut-être plus armé mentalement"

Un petit point d'écart entre le Paris Saint-Germain, leader, et l'Olympique lyonnais, avec deux matchs à jouer : rarement la D1 féminine n'aura offert un tel suspense. Triple championne de France avec l'OL, Élise Bussaglia a également porté le maillot parisien pendant trois saisons. Aujourd'hui institutrice et conseillère de la section féminine de l'Olympique de Charleville-Mézières, l'Ardennaise salive de voir ses deux anciennes équipes se retrouver pour le choc qui décidera très certainement du champion de France dimanche. En espérant que d'autres clubs se mêlent à la lutte, dans les années à venir.

"Le PSG est peut-être plus armé mentalement dans le sens où ils savent qu'ils peuvent le faire, comme ils l'ont déjà fait."

C'est super ! Pour le public, c'est top d'avoir de la concurrence et du suspense jusqu'au bout. Le match remisfait que ça va se jouer jusqu'à la fin, on pouvait difficilement rêver meilleur scénario. En général, le championnat est déjà joué à quelques journées de la fin. Mais là, c'est quasiment sur un match. Donc il y aura beaucoup d'adrénaline, de suspense et de tension. Quand on est joueuse, on préfère gagner tous les matchs et qu'il n'y ait pas photo à la fin, mais quand on regarde d'un œil extérieur, c'est génial ! J'ai encore pas mal d'amies des deux côtés, que le meilleur gagne et quel qu'il soit, ce sera un beau champion.Ce n'est pas la question, aujourd'hui. J'ai une vie totalement différente avec deux enfants en bas âge, je viens d'accoucher du deuxième. Je suis complètement dans autre chose et j'ai fait mon temps dans le foot, j'ai donné tout ce que je pouvais en tant que joueuse. Peut-être qu'un jour, je reviendrai en tant que coach, mais pas sur du court terme.Pfff... Difficile de juger. Avec le coronavirus et les pauses entre chaque match, il n'y a pas forcément une super continuité. C'est difficile de voir quelle équipe est dans une bonne dynamique. Paris a pris un petit ascendant dans la mesure où ils ont éliminé Lyon en