Élimination en Ligue Europa contre Braga : AS Monaco, illusions perdues

Deux semaines. C'est le temps qu'il aura fallu à la saison de Monaco - déjà pas si bien embarquée - pour chavirer, de l'élimination en Coupe de France à Nantes à celle contre Braga en Ligue Europa, en passant par un triste revers chez un concurrent direct en Ligue 1, Strasbourg. Toujours aussi perfectible dans le jeu, la formation de Philippe Clement n'avance pas et ne propose pas grand-chose, match après match.

Deux semaines en enfer

Nous sommes le 6 mars, Philippe Clement peut exulter et taper dans la main de chaque membre de son staff avec détermination. Dominée en première période, son AS Monaco vient de réussir un joli coup sur la pelouse du Vélodrome grâce à un pion de Gelson Martins (0-1) , avant de mettre en échec les quelques velléités phocéennes. Trois jours après sa sortie de route en Coupe de France à Nantes (2-2, 4-2 TAB) , le club de la Principauté accrédite la thèse de l'accident et se relance une énième fois dans la course à la qualification européenne en championnat. Oui, mais en fait non. Trois matchs plus tard, ce Monaco-là peine toujours à produire du jeu et n'a trouvé la faille qu'une seule fois, sur une tête de Disasi ce jeudi soir à l'orée du temps additionnel.Trois rencontres venues prolonger le calvaire : une nouvelle désillusion en Ligue Europa et un revers à Strasbourg (1-0) . Depuis le 3 mars, Monaco a donc pris la porte dans les deux coupes et vu les places européennes s'éloigner encore un peu plus en championnat, faisant montre de leurs – nombreuses – limites à la Meinau face à un concurrent direct inattendu. Pire, la formation de Philippe Clement n'a montré aucune envie, aucune révolte, aucune personnalité. Contre Braga encore, Aurélien Tchouaméni et consorts n'ont jamais su allumer la flamme, comme ont pu le faire Lille ou Rennes , malgré un déficit de deux buts avant la manche retour. Ni Nordistes ni Bretons n'ont finalement pu renverser la vapeur, mais eux pourront dire qu'ils ont tout essayé.Cette nouvelle prestation insipide s'inscrit dans la lignée de ce Monaco qui vivote depuis le début de la saison, bien loin…