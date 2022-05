Élie Baup et Rolland Courbis jugent la saison des Girondins

Élie Baup et Rolland Courbis cumulent dix ans à la tête de l'équipe première des Girondins, qu'ils ont connue quasi systématiquement européenne. Alors que Bordeaux a neuf orteils en Ligue 2, les deux hommes sont bien placés pour expliquer la situation catastrophique d'un club auquel ils sont toujours très attachés et pour balancer quelques piques bien senties.

" Au rugby, ils parlent de "défaites encourageantes". Celles de Bordeaux sont décourageantes. Pour gagner, il faut qu'ils mettent cinq buts. Même un fakir n'arriverait pas à sauver Bordeaux. " Rolland Courbis

C'est compliqué d'y croire, quand on a gagné si peu de matchs dans la saison. Surtout lorsqu'on voit les derniers matchs, où ils se font souvent remonter après avoir mené. L'espoir est peut-être d'aller chercher la place de barragiste, mais il faudrait que Saint-Étienne ou un autre club se laisse aller sur les derniers matchs. Ça paraît très compliqué.Malheureusement, je n'y crois pas non plus. Mathématiquement, tout est possible, mais quand je vois jouer Bordeaux... Ils pouvaient encore espérer à la trêve, avec la possibilité de se renforcer et de gagner en confiance en étant plus solides. Mais là, il faudrait un miracle. Et on est à Bordeaux, pas à Lourdes. Il faudrait que les Girondins terminent avec deux victoires et un nul pour avoir de l'espoir, ce qui semble compliqué. Plus que les défaites, c'est le contenu qui est inquiétant. Au rugby, ils parlent de. Celles de Bordeaux sont décourageantes. Pour gagner, il faut qu'ils mettent cinq buts. Même un fakir n'arriverait pas à sauver Bordeaux.C'est un crève-cœur, d'abord par rapport aux gens que je connais qui travaillent au club. Puis même par rapport à l'environnement et à la ville, c'est vraiment dur à avaler. C'est un club historique qui vient de fêter ses 140 ans, l'un des plus vieux de France. Ce club, il a un passé très fort avec des résultats positifs et une grosse influence sur le championnat de France. Cela peut arriver qu'il y ait financièrement de gros problèmes, que les clubs soient sur le fil. Mais là, lier à la fois le sportif et le financier et voir cette déchéance, c'est très dur.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com