Élections de Noël Le Graët à la FFF, de mal en pis ?

Noël Le Graët a été largement réélu ce samedi à la présidence de la Fédération française de football, contre Michel Moulin et Frédéric Thiriez. Pourtant, les derniers événements et surtout les récentes sorties polémiques du dirigeant laissent clairement l'impression que se dessine le mandat de trop. Mais le problème est-il que l'ancien boss de Guingamp se cramponne coûte que coûte à son pouvoir, ou que le système fédéral rende possible une telle situation ?

Occuper les stades comme les théâtres ?

Le football est en souffrance, et on ne parle même pas des professionnels qui essaient de se sortir de l'ornière Mediapro en se permettant la mendicité auprès de l'État. À l'origine, chez les quelque deux millions de footballeurs et footballeuses amateurs qui procurent à ce sport son rôle de pilier incontournable de la société française, on se sent abandonné. Ils ou elles rongent leur frein sur le bord du terrain depuis près d'un an, et cette saison 2020-2021 s'annonce blanche, comme l'a d'ailleurs lui-même expliqué sur RMC un Noël Le Graët fort passif devant l'indécision ministérielle :Peu importe si les pros alignent trois fois plus de cas Covid que la moyenne nationale, le foot amateur va être sacrifié. Le sentiment d'être délaissé ne date cependant pas de la pandémie. Très intelligiblement, Frédéric Thiriez a d'ailleurs tenté de se positionner sur ce créneau en surfant sur la colère d'une majorité de moins en moins silencieuse... Mais dont les doutes et les douleurs ont fort peu pesé, lors du vote ou dans les instances dirigeantes de la FFF. Faudra-t-il occuper les stades de L1, comme les artistes s'y sont résignés avec les théâtres, pour que les footeux se fassent enfin entendre et obtiennent la reprise des championnats de foot à onze ou à sept ? Frédéric Thiriez a surtout énoncé une évidence, soulignée par l'actuelle situation de crise sanitaire : le football ne possède pas le poids politique qu'il devrait avoir, au regard de ce qu'il représente dans le pays.L'ancien jeune militant du PSU passé à droite avait flairé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com