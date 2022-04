Élection présidentielle : le football passe son tour

Le duel du second tour sera plus serré qu'un match retour de Ligue des champions. Certains évoquent même une victoire possible de Marine Le Pen. De quoi inquiéter un monde du football qui n'a a priori guère d'atomes crochus avec le Rassemblement national ? Pas vraiment : la normalisation du parti d'extrême droite touche aussi les pelouses. Et l'immense majorité des footballeurs et footballeuses restent mutiques, voire - ce qui est pire - indifférents.

Une vote en faveur de Karim Benzema à Roubaix, une photo sur Instagram de Dimitri Payet et de Kylian Mbappé en train de remplir leur devoir citoyen (le Parisien a aussi eu droit à son bulletin dans l'Ariège) : voilà sûrement les principaux temps forts de la contribution du football au premier tour de l'élection présidentielles 2022. Pour le reste, circulez, rien à voir. Pas de prise de position ni d'engagement en faveur d'untel ou d'unetelle. Presque aucun gazouillis ni réaction. Seuls de rares éveillés (Laure Boulleau, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Jean-Pierre Papin) ont signé au milieu d'autres personnalités sportives une tribune danspour appeler à faire barrage contre la vague bleue marine. Un parti qui n'a jamais raté l'occasion de tirer sur un football affichant trop souvent le visage de la " mauvaise France ", celle des racailles et des musulmans. Le reste du petit monde du ballon rond a préféré s'émerveiller devant l'avalanche de buts de la journée de Ligue 1, tandis que les commentateurs dissertaient sur le podium possible. Finalement, le point d'orgue foot de cette élection aura été l'éviction d'Éric Zemmour d'un five appartenant à la famille Zidane , jolie métaphore de sa future déconvenue dans les urnes.

Faites comme Kylian Mbappé, allez voter aujourd'hui ! #Élection2022 pic.twitter.com/2WjfBM3tz2

Les footballeurs ont certes la réputation de se tenir à l'écart de l'arène politique. Pour mémoire, ils n'avaient guère brillé par leur présence et leur mobilisation…