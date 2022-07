El Chiringuito, bar à pipelettes

De l'autre côté des Pyrénées, une émission de télévision a su faire de son "bordel organisé" une référence médiatique mondiale. Son nom : El Chiringuito de Jugones. Rendez-vous incontournable des Espagnols fous de débats footballistiques aussi longs que stériles, le programme animé par Josep Pedrerol a notamment gagné en renommé à travers ses infos mercatos déjantées. Décryptage.

Des cris, des déguisements, des blagues graveleuses et du football. Ce descriptif amène inexorablement notre imaginaire vers un sombre bar-tabac de village. Pourtant, c'est bien d'une émission de télévision, réunissant près de 400 000 téléspectateurs chaque soir, qu'il s'agit. Le paysage "populaire" (ou sensationnaliste) voulu depuis neuf ans parn'est d'ailleurs pas très loin. Ce nom d'émission, à grossièrement traduire par "Le bar de plage" ou "La buvette", se veut en effet proche des gens. Créé en 2014, le programme excentrise ainsi le débat footballistique, entre ton décalé, insupportables exagérations et informations fiables. Un mélange qui n'a pas tardé à prendre, jusqu'à s'exporter à l'international.Avant même de lui poser la question, Tomás Roncero rigole. Conscient de l'opinion que porte une majorité de l'audience à, l'expérimenté journaliste d'et caution madrilène de l'émission préfère prendre les devants :Et pour cause, l'arrivée du "bar" dans la bulle médiatique espagnole n'a pas manqué de faire des vagues. Un OVNI signé Josep Pedrerol, maître de la décadence. Animateur de plusieurs programmes sportifs dans les années 2000, avec Canal+ Espagne notamment, le quinquagénaire prend son envol en 2008. Lassé de commenter les journées de Liga, le Catalan a effectivement souhaité renouveler sa ligne éditoriale. Dans son viseur : l'animation, non pas d'une émission standard, mais d'un véritable talk-show, entièrement dédié au ballon rond.

