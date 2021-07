El Chadaille Bitshiabu, un géant au Paris-Saint-Germain

Après des matchs amicaux convaincants, El Chadaille Bitshiabu (16 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Une manière pour le PSG de verrouiller son défenseur central de 1,96 mètres, qui attire déjà le regard de tous les clubs européens. Sauf que Bitshiabu pourrait bien se faire une place dans l'effectif de Mauricio Pochettino a très court terme.

1,80 mètres à 11 ans

Une carrière ne se joue souvent pas à grand chose. Chaque année, ils sont des milliers d'enfants en France à passer des détections dans les clubs les plus huppés de leur région pour espérer un jour intégrer le centre de formation d'un club professionnel. Pour cela, il ne faut pas tomber sur un jour sans. C'est ce qui s'est passé pour El Chadaille Bitshiabu quand il a traversé l'Île de France avec son père depuis Saint-Denis, en 2016, pour faire un essai chez l'AC Boulogne-Billancourt, où sont passés des noms comme Hatem Ben Arfa, Allan Saint-Maximin ou encore Marcus Thuram pour ne citer qu'eux. Problème, le gamin de 10 ans est malade ce jour-là. Ce qu'il montre au stade Marcel Bec est loin de son niveau réel. Au point que les entraîneurs présents n'hésitent pas à le rayer de la liste.Heureusement pour Bitshiabu, Bertrand Rebours, responsable technique de l'ACBB, a vu quelques chose de spécial chez le garçon : "" Sans l'œil de Bertrand Rebours, El Chadaille aurait-il pu signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain cinq ans plus tard ? Probablement pas. Pourtant, le club de la capitale n'a pas hésité une seconde avant de lui faire signer le papier ce jeudi. Le défenseur central a impressionné lors des matchs de préparation où il semblait, malgré ses 16 ans, être le plus âgé des jeunes pousses du centre de formation parisien. Il faut dire que lorsque l'on mesure 1,96 mètres, on ne passe pas inaperçu.El Chadaille Bitshiabu est habitué à être plus grand que ses coéquipiers. C'est le cas au Paris Saint-Germain, c'était déjà le cas à l'US Saint-Denis et à l'ACBB où il mesurait 1,80 mètres en U12. De quoi impressionner les joueurs adverses, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com