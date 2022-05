information fournie par So Foot • 18/05/2022 à 06:00

Eintracht-Rangers : les barjots de Séville

C'est sur la terre du plus titré des clubs européens en Ligue Europa que les Rangers et l'Eintracht Francfort devront franchir l'ultime rideau ce mercredi soir. Rien ne les prédestinait à une finale européenne cette année. Mais c'est dans un stade Sánchez Pizjuán qui aurait pu tripler sa capacité devant un engouement de dingue que l'histoire s'écrira en lettre dorées. Les uns, Écossais, courent après un sacre continental depuis 1972, les autres depuis 1980. Bien habile celui qui connaît déjà l'épilogue de ce dernier opéra de Ligue Europa...

Eintracht Francfort Glasgow Rangers 18/05/2022 à 21h Ligue Europa Diffusion sur

"Ce match leur donne une chance d'entrer dans les livres d'histoire du club." Giovanni van Bronchkorst

Il flotte, dans la fournaise sévillane, un air de folie teinté de nostalgie. De ces terrasses blindées d'Écossais et d'Allemands torse nu, une pinte dans chaque main et les gorges déployées par milliers, on imagine aisément les clichés jaunis du passé. Ceux des anciens amenant en Andalousie les souvenirs d'une génération à dépoussiérer. Cette finale de Ligue Europa dans un Sánchez Pizjuán aux coutures trop étroites pour une telle affiche (43 000 places pour environ 150 000 supporters des deux clubs ayant fait le voyage ) doit se mesurer sur l'échelle du temps. Celle où l'unique triomphe continental de Francfort – une Coupe de l'UEFA en 1980 - s'inscrivait sous la bannière de la République fédérale allemande. Pis, pour les Rangers, le premier choc pétrolier n'avait pas encore secoué la planète lorsque John Greig souleva la Coupe des coupes 1972 après un succès étriqué face au Dynamo Moscou.Les affres d'une Superligue entre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com