Eh, Fernando Santos, t'aurais pas oublié Beto ?

Le sélectionneur portugais a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour affronter la Tchéquie (24 septembre) et l'Espagne (27 septembre). Et dans cette liste, il manque un joueur qui casse l'écran depuis plusieurs mois déjà : Beto, l'avant-centre de l'Udinese.

"Il s'est retrouvé au bon endroit, mais au mauvais moment. À Benfica, ses coéquipiers le chambraient parce qu'il n'était pas au niveau, et ainsi, il s'est retrouvé isolé." Luis Lopes, son premier coach

Au comptoir du KFC

Norberto Bercique Gomes Betuncal, dit Beto, n'espérait certainement pas grand-chose, lorsque Fernando Santos a annoncé la liste des 26 qui allait disputer les deux derniers matchs de la phase de poules de la Ligue des nations. Et pour cause : à 24 ans, il ne compte aucune sélection en équipe du Portugal. Difficile, de toute façon, de se faire une petite place au soleil au beau milieu de Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Rafa Silva ou Rafael Leão. Pourtant, si Ricardo Horta (SC Braga) et Pedro Neto (Wolverhampton) y sont parvenus, pourquoi pas lui ? Après tout, cela fait environ 9 mois que Beto Betuncal monte en puissance du côté de l'Udinese. Et le joueur réalise un début de saison à l'image de son club : explosif. Les Frioulans trustent en effet la troisième place du classement, à un point du duo Naples-Atalanta, et ont déjà cassé la figure de la Roma (4-0) et de l'Inter (3-1). Beto, lui, s'est affirmé comme le terminal offensif de cette équipe : il occupe la troisième place du classement des buteurs de Serie A, avec quatre réalisations en sept apparitions. Mais d'où sort donc ce grand dadais, qui rêverait d'être le Eder de 2022 ?Lorsqu'il regarde dans le rétro, Beto doit se dire qu'il a parcouru un sacré chemin, lors de la décennie qui vient de s'écouler. Né à Lisbonne en 1998, il s'inscrit pour la première fois dans un club de foot en 2007, à l'União de Tires, près de la ville de Cascais. Son modèle s'appelle Samuel Eto'o, à tel point que, dans ses cahiers, il écrit son nom "Beto'o". Quelques années plus tard, des recruteurs de Benfica le repèrent et le font venir. Mais la marche est visiblement trop haute. La saison ne se passe pas bien, et à la fin de l'année, le joueur n'est pas conservé.s'interroge Luis Lopes, son entraîneur à Tires, pour le média italien