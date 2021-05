Eduardo Camavinga-Rennes : l'heure de se dire au revoir ?

Après un départ en fanfare et une précocité bluffante, Eduardo Camavinga s'apprête à boucler une saison décevante avec le Stade rennais, avant de rejoindre les Espoirs et de suivre les grands à l'Euro derrière sa télé. Rien d'anormal pour un gamin de 18 ans, même si celui-ci pourrait changer de dimension cet été en quittant la Bretagne à un an de la fin de son contrat.

"Je ne vais pas me cacher derrière l'âge"

Les amateurs de vignettes Panini ne pourront pas passer à côté du visage d'Eduardo Camavinga pour compléter leur collection Euro 2020 cette année. Une petite consolation pour le milieu de terrain rennais, pas convoqué chez les grands par Didier Deschamps mardi soir, mais dont le sticker devrait faire quelques heureux parmi les passionnés de l'album iconique. Près d'un an après avoir découvert les Bleus et le grand monde, le joueur de 18 ans bouclera sa saison à l'étage du dessous, où il tentera de remporter l'Euro avec les Espoirs,dixit son entraîneur Bruno Genesio. Une régression pour Camavinga ?, assurait-il auen mars dernier à l'aube de la phase de poules.Un discours lucide, posé, mature, alors que le gamin de Fougères va conclure sa première saison pleine chez les professionnels avec Rennes contre Nîmes, dimanche soir. Une possible dernière gavotte en Bretagne avant, peut-être, de changer définitivement de dimension. Et une question : Camavinga est-il déjà trop grand pour le Stade rennais ?Si l'international français a vu sa carrière prendre un nouveau tournant en coulisses cette année, cela n'a pas été le cas sur le terrain. Les premières semaines de l'exercice 2020-2021 laissaient pourtant présager une autre saison pour le numéro 10 rennais, entre une