Eduardo Camavinga de Rennes au Real Madrid : l'étoile fuyante

En rejoignant le Real Madrid, Eduardo Camavinga a donné un nouveau tournant à sa carrière. Dans l'un des plus grands clubs au monde, le milieu de terrain de 18 ans devra maintenant poursuivre son apprentissage aux côtés de quelques sommités du ballon rond. Une page qui se tourne pour l'international français après huit années passées au Stade rennais, où il laisse des beaux souvenirs et un peu de frustration.

Merci Beaucoup @staderennais ??? pic.twitter.com/0hODmoxNFE -- Eduardo Camavinga (@Camavinga) August 31, 2021

L'enfant de Rennes

C'était une soirée de décembre, au stade de la Licorne, à une époque où la Coupe de la Ligue n'était pas encore un simple souvenir. Une époque, aussi, où Eduardo Camavinga, tout juste âgé de 17 ans et naturalisé français, écumait depuis près de huit mois les pelouses de l'Hexagone avec l'étiquette de crack scotchée sur le front. Ce soir-là, le Stade rennais disputait son dernier match dans la compétition préférée de Frédéric Thiriez en s'inclinant 3-2 contre Amiens à la suite d'un bijou de Thomas Monconduit. Dans une dizaine d'années, Camavinga ne se souviendra probablement plus de cette rencontre, mais peut-être des mots prononcés par un Amiénois après le coup de sifflet final."Il faut qu'on échange nos maillots avant que tu ne partes au Real Madrid.", avait rejoué le milieu de terrain quelques semaines plus tard lors d'un entretien publié dans(le club de son enfance, NDLR)Celle-ci ne fait pourtant que débuter, et moins de deux ans plus tard, les paroles du Picard resté anonyme s'avèrent être prémonitoires : ce mardi, Eduardo Camavinga a signé un contrat très longue durée, jusqu'en 2027, avec le Real Madrid, donnant ainsi un nouveau tournant à sa jeune carrière, et actant son entrée dans une autre dimension.