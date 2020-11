Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Edouard Roger-Vasselin et Melzer en finale du Masters Reuters • 21/11/2020 à 23:00







Edouard Roger-Vasselin et Melzer en finale du Masters par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se déroulait les demi-finales du Masters de Londres en doubles avec notamment la paire du Français Edouard Roger-Vasselin. Au terme d'un match fou il s'est qualifié avec son coéquipier Jurgen Melzer contre la paire composée de Ram et Salisbury sur le score de 6-7/6-3/11-9. Pourtant mené 7-1 lors du super tie-break, le caractère de la paire franco-autrichienne a fait la différence. Ils joueront la finale demain contre une paire néerlando-croate composée de Koolhof et Mektic vainqueur en deux manches de la paire Granollers/Zeballos.