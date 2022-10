Édouard Mendy remplaçant à Chelsea : Kepa sa ?

Il y a eu l'arrivée de Thomas Tuchel, le début d'un règne, la Ligue des champions, les distinctions individuelles, et puis plus rien. Depuis début septembre et l'intronisation de Graham Potter, Édouard Mendy a complètement perdu sa place dans la cage de Chelsea. La raison s'appelle Kepa Arrizabalaga : le portier espagnol a profité de la méforme de l'un des deux meilleurs gardiens du monde en 2021 pour repointer le bout de son nez et, enfin, justifier son transfert mirobolant. L'un passe de tout à rien. Et l'autre, de rien à tout.

Kepa à la chasse, perd sa place

(Édouard Mendy)Beaucoup auraient eu le sourire aux lèvres, lui semble plutôt gêné. Interrogé sur la possibilité de remettre en question la hiérarchie des gardiens après la victoire de Chelsea à Aston Villa (0-2) il y a plus d'une semaine, Graham Potter souffle un coup avant de tempérer :Depuis qu'il a pris la place de Thomas Tuchel le 8 septembre dernier, le tacticien anglais fait entièrement confiance au portier espagnol. Le Sénégalais, élu meilleur gardien The Best pas plus tard qu'en janvier dernier, est sur la touche. Et sa situation pourrait ne pas s'arranger de sitôt.Dans l'ombre de Mendy le temps du règne de Thomas Tuchel, Kepa - acheté par lescontre 80 millions à l'été 2018 - retrouve enfin la lumière. À l'image de son statut d'homme du match, à Villa Park. Et quand on vole la vedette à un double buteur (Mason Mount en l'occurrence), c'est qu'on a crevé l'écran. Avec six parades en première période, Kepa a écœuré leset réalisé son record d'arrêts en une mi-temps. Dans la forme de sa vie ? Sa triple parade dantesque à la vingtième minute de jeu témoigne en tout cas d'une grande confiance. Et avec le match nul et vierge face à Brentford (0-0) la journée suivante, et le but de dernière minute de Casemiro lors de la réception de Manchester United (1-1) ce week-end , le portier le plus cher de l'histoire du football n'a encaissé que quatre buts en neuf apparitions toutes compétitions confondues, comptabilisant cinq. Le milieu brésilien a d'ailleurs mis fin à…