Edin Terzi?, l'enfant prodige de Dortmund

Séparé de Lucien Favre en décembre, le Borussia Dortmund a décidé de s'en remettre à un enfant de la région, Edin Terzi?, au moins jusqu'à la fin de la saison. Inconnu jusqu'alors, le technicien de 38 ans s'est rapidement converti au banc de touche après un modeste parcours comme attaquant en quatrième division. Pour devenir aujourd'hui le nouveau représentant de la hype autour des jeunes coachs allemands ?

Lucien fade ?

"Nous avions beaucoup de discussions sur nos systèmes de jeu à mettre en place. On a eu une année difficile, on était 16-17es, et Edin cherchait toujours à améliorer la situation.

Nous sommes le 12 décembre, et Mats Hummels en a gros sur la patate au moment d'analyser lareçue par le Borussia Dortmund face à Stuttgart. Dans le viseur du défenseur allemand ? Son entraîneur, Lucien Favre, finalement débarqué quelques heures plus tard après un début de saison pas à la hauteur des attentes pour lesLe remède pour les Jaune et Noir s'appelle alors Edin Terzi?, son adjoint, propulsé intérimaire jusqu'à la fin de la saison, façon Hansi Flick au Bayern Munich tout juste un an plus tôt. Une consécration pour ce fils d'immigrés yougoslaves (il possède lui-même la double nationalité germano-croate) né à Menden, cité de 50 000 âmes située à quelque 30 bornes au sud de Dortmund. Depuis, le BvB a quelque peu relevé la tête avec des victoires probantes comme à Leipzig début janvier, sans pour autant se départir de son irrégularité chronique. Sixième à treize points du Bayern, le club entame un hiver décisif pour la suite, avec à sa tête un coach inconnu du haut de ses 38 printemps. Un digne représentant de la génération de Tuchel, Nagelsmann et consorts en devenir outre-Rhin ?