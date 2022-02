Éder Militão, des bas, mais plus aucun débat

Cette saison, le Real Madrid tourne à une moyenne de 0,8 but encaissé par match : une solidité défensive jamais vue pour la Maison-Blanche depuis l'exercice 2015-2016. La charnière formée par David Alaba et Éder Militão n'y est assurément pas étrangère tant le duo se révèle complémentaire. Simple intermittent lors des deux dernières saisons, le Brésilien a notamment su gagner en sérénité pour enfiler un costume de titulaire indiscuté.

Faire oublier Limitão

Orpheline de Sergio Ramos et Raphaël Varane, la défense centrale du Real Madrid aurait pu prendre des airs de chantier. Faire oublier l'association de deux quadruples vainqueurs de la Ligue des champions, accessoirement champions du monde, est à l'opposé de ce que l'on qualifierait d'aisé. Pourtant, le duo formé par Éder Militão et David Alaba s'est imposé comme une évidence : 30 matchs partagés, dont 14 où la cage madrilène est restée inviolée, et un total de 21 buts encaissés. Si le talent et l'apport de l'Autrichien n'ont rien d'étonnant, la réussite du Brésilien était en revanche moins évidente il y a un an.Formé à São Paulo, Militão a posé le pied en Europe à l'été 2018, recruté par le FC Porto. Il n'y restera même pas un an. Dès le mois de mars, le Real Madrid annonce un accord pour la signature du défenseur le plus cher de son histoire (50 millions d'euros). Le Brésilien y va crescendo. Première titularisation le 18 septembre 2019 au Parc des Princes... et cinglant 3-0 infligé par Ángel Di María & co . Militão joue peu et quand Zinédine Zidane l'envoie au charbon, ça ne respire pas la sérénité. Titulaire lors de cinq des sept défaites du Real en 2019-2020, il hérite même du surnom de "Limitão". Le duo Ramos-Varane ne lui laisse que des miettes, et ça ne s'arrange pas la saison suivante. Entre septembre et février, seulement six apparitions - et un carton rouge dès la 9minute de jeu contre Levante. À l'exception de sa titularisation contre le Shakhtar en C1, le Brésilien doit se contenter de rencontres mineures : Cadiz, Huesca, Alavés et Levante en championnat, Alcoyano en Copa.L'étiquette de flop commence à lui coller à la peau, son nom revient régulièrement dans la rubrique mercato. Les pépins de santé du taulier Ramos et de son lieutenant Varane ouvrent néanmoins une porte au printemps dernier. En dépit des doutes, Militão y a mis le pied, pour ne plus jamais s'en aller. Il a terminé la saison comme indiscutable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com