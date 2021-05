Eden Hazard, un singe en hiver

L'affaire du ricanement fera office de prétexte, mais la disgrâce d'Eden Hazard au Real Madrid semble définitive. Il faut dire que quand on est joueur du Real Madrid, il y a des choses qu'il est interdit de faire.

Raúl, Casillas et Belmondo

Qu'on aime ou qu'on déteste, le- célèbre émission espagnole d'empoignades footballistiques - est une œuvre. Un joueur-phare -pour parler comme Pedrerol, animateur-producteur-propriétaire de l'émission culte - s'est moqué de l'élimination du Real Madrid en demi-finales de Ligue des champions, dit-on. Ou pas. En tout cas, le gugusse n'aurait pas attendu le couloir (comme le font les autres) pour aller échanger deux ou trois rigolades avec ses anciens collègues de Chelsea. Pour le Docteur Pedrerol, spécialiste en imaginaire madrilène, l'attitude mérite une ordonnance façon puzzle. Pedrerol, nuque longue et cernes rampantes (vieux combo des habitués de comptoir sous ces latitudes), frotte ses mains. Face caméra, Josep dynamite, Josep ventile.Au début, on pense qu'il s'adresse aux téléspectateurs hypnotisés par la terrible musique d'ambiance. Mais non, il s'adresse à quelqu'un d'autre :(Soupir.)(Re-soupir.)Il faut imaginer la photo un peu floue de l'éclat de rire coupable d'Eden en arrière-plan, et l'ingénieur du son mixant le son de la messe par-dessus. Le malheureux tente de ponctuer l'étrange syntaxe du journaliste de quelquesou biensavamment dégainés comme on lancerait des fléchettes sur une poupée vaudou. Dans une ambiance tutoyant le sublime, l'Actors Studio continue :(...)(Silence, suspense.)Bruit de tonnerre qui gronde.Et tout à coup, sans aucune transition ni volonté même de ménager la moindre explication, Josep lanceSur une musique de discothèque d'aéroport, une bimbo fait son apparition dans l'arène. Un seigneur, comme prince de l'audimat.