Eden Hazard, le diable au corps

Oui, en 2022, Eden Hazard est toujours un cadre de la Belgique. Habillé du brassard de capitaine, le joueur du Real Madrid tire son épingle du jeu grâce à sa bonhomie, une concurrence pas vraiment déloyale et un talent inné qu'on avait presque oublié.

Dans sa bulle

Depuis 2014 ou presque, les trois mêmes noms sont couchés dans le onze de départ de la Belgique : Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Oui, tout ça malgré la quinzaine de blessures accumulée par ce dernier en trois ans au Real Madrid. Mieux, l'ancien lillois a toujours le brassard de capitaine, conséquence logique d'être le chouchou du sélectionneur Roberto Martínez. Un traitement de faveur qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son premier match contre l'Espagne en 2016, le sélectionneur a fait de l'attaquant la pièce maîtresse de sa tactique et de son animation. Aveuglé par l'amour, il continue de faire confiance à un talent qui s'est effrité avec le temps et finit, d'une certaine manière, par le payer. À moins de six mois de la Coupe du monde, dernière échéance de son contrat avec la fédération belge, il ne peut plus recréer une tactique. Victime de son système, il est tributaire d'un Eden Hazard sur courant alternatif pour dynamiter son attaque.Paradoxalement, à mesure que l'impact d'Eden Hazard diminue sur le terrain, il s'étend en dehors. Capitaine au statut international, il fait partie des patrons du vestiaire, sans aucune contestation. Premier à prendre les bizuts sous son aile, le Madrilène vit une idylle tranquille avec Kevin De Bruyne, autre star et gros ego de la sélection. Là où des échos font état de certaines dualités dans le vestiaire entre joueurs français, les Diables rouges adoptent une neutralité à faire pâlir les Suisses., souffle un suiveur de la sélection.Quand d'autres se plaignent d'une fenêtre internationale à la cadence infernale, lui profite de cette bulle pour reprendre goût au football., analyse Georges Leekens, ancien sélectionneur belge.La preuve par les actes : après le magnifique but de Leandro Trossard contre la Pologne, il vannait avec ses coéquipiers Lire la suite de l'article sur SoFoot.com