Eden Hazard, la peur d'une nouvelle année blanche au Real Madrid

Après ses nombreuses absences en 2020 au détriment d'un Real Madrid trop longtemps privé de son talent, Eden Hazard doit prendre de bonnes résolutions pour se relancer en 2021. Éviter les pépins physiques, devenir enfin un atout offensif de poids pour les Merengues et revenir faire gagner la Belgique : de retour de blessure, l'ancien de Chelsea a désormais 364 jours pour briller et réussir son année.

Trop de saisons à 50 matchs

En Belgique, Sinterklaas (pour la Saint-Nicolas, fête des enfants du 6 décembre) et le Père Noël sont bien passés. Mais les amateurs de football, petits ou grands, qui célèbrent ces évènements en recevant des sucreries et des cadeaux au pied du sapin ne savent pas encore si les personnages barbus ont vraiment déposé chez Eden Hazard ce qu'ils ont tant réclamé. Une gourmandise magique renfermant un composé anti-blessure, un paquet contenant des membres inférieurs plus solides que des jambes en mousse ou un coffret cachant un corps résistant à n'importe quel contact : telles sont les offrandes qu'ont imaginées les fans de ballon au Plat Pays, afin que leur star reprenne du poil de la bête et arrive en forme à l'Euro.Cependant, les supporters des Diables rouges ne sont pas les seuls à avoir pensé à un organisme tout neuf pour l'ancien de Chelsea : en effet, les fans du Real Madrid espèrent eux aussi que leur jouet pourtant pas acheté d'occasion en 2019 (importé de Londres pour environ 100 millions d'euros, voire même 160 selon certaines sources) va enfin fonctionner. Parce qu'en 2020, le joujou n'a absolument pas offert les moments de divertissement attendus.Une année encore plus blanche que la maison dans laquelle il est entré, et encore plus pâle que celle de ses confrères perturbés par le coronavirus. Voilà ce qu'a vécu Hazard, lors des 365 derniers jours. En statistiques, cela donne quatre apparitions en Ligue des champions et dix titularisations accompagnées de deux entrées en jeu en Liga. Pour deux malheureux buts, toutes compétitions confondues. Bien entendu, connaissant les qualités du bonhomme, il s'agit du bilan le moins flatteur de sa carrière., a-t-il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com