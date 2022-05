Écosse-Ukraine : En mission

Plus de six mois après son dernier match officiel, l'Ukraine s'apprête à défier l'Écosse, ce mercredi à Hampden Park (20h45) en demi-finale de barrages pour la Coupe du monde. Alors que leur pays est toujours en guerre avec la Russie, les Bleu et Jaune tenteront de faire un pas supplémentaire vers le Qatar. Tout en apportant un soupçon de joie et une once de réconfort à un peuple en souffrance.

Écosse Ukraine 01/06/2022 à 20h45 Barrages Coupe du monde Diffusion sur

C'était le 16 novembre dernier. Grâce à des buts d'Oleksandr Zinchenko et d'Artem Dovbyk en seconde période, l'Ukraine parvenait à faire craquer la Bosnie-Herzégovine (0-2) . Une victoire précieuse car suffisante pour chiper la deuxième place du groupe D, derrière la France et juste devant la Finlande, plombée dans le même temps par les Bleus à Helsinki (0-2). À défaut d'une qualification directe pour la Coupe du monde, lapouvait donc espérer rallier le Qatar en passant par la case barrages. Le premier rendez-vous était fixé de longue date : Hampden Park, le 24 mars, pour y défier l'Écosse. Un peu plus tard, tout le monde a cependant compris que la troupe d'Oleksandr Petrakov ne pourrait jamais être présente à Glasgow au moment prévu. Un mois plus tôt, le 24 février, l'entrée des chars russes sur le sol ukrainien a entraîné une brutale redéfinition des priorités, et tout ce qui paraissait plus accessoire a vite été reporté. Le championnat local n'a jamais repris, certains joueurs ont délaissé les crampons pour enfiler treillis et gilets pare-balles. De longues semaines plus tard, l'épais nuage de fumée ne s'est toujours pas dissipé. Les combats… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com