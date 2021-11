Écologie, le marteau de Thorsby

Habituellement, le numéro 2 est réservé aux latéraux ou aux pistons qui ramonent leur couloir été comme hiver. Pour Morten Thorsby, milieu de la Sampdoria, le 2 est plutôt une manière de sensibiliser les acteurs du football aux enjeux environnementaux du XXIe siècle comme le réchauffement climatique. Portrait d'un Norvégien en mission, dont le programme s'avère bien meilleur que celui de Yannick Jadot et qui a infiniment plus de choses à dire que Greta Thunberg.

Vert l'infini et au-delà

Quel est le point commun entre Yohan Benalouane et Morten Thorsby ? Tous les deux ont figuré parmi les sept nommés pour les Prix du mérite de la FIFPRO. Si l'ancien Stéphanois et actuel second couteau à l'Aris qui vient en aide aux sans-abris de Thessalonique n'a pas été primé, le longiligne milieu de terrain n'est clairement pas de ceux qui auraient pris part au vol Manchester-Leicester d'une durée de dix minutes aux côtés des. Il aurait plutôt attendu les protagonistes en bas de l'escalator, ceinture en main. Car à 25 ans, l'international norvégien a la main verte et la conscience claire : celles qui lui ont valu d'être sacré "activiste de l'année 2021", avec à la clé un bonus de 10 000 dollars pour financer ses activités liées à la lutte contre la crise climatique. Mais Thorsby ne se cache ni derrière les prix, ni derrière les symboles : il use (vraiment) de sa fonction et de son privilège pour tenter de bouger les lignes.Voilà comment il qualifie ses premiers pas en Frise. Débarqué à Heerenveen pour cinq ans en 2014, en provenance de Stabæk, "Touche-baie" (comme il faut le prononcer en VO) a toujours dû apprendre à gagner sa place dans une équipe. Et il a longtemps eu tout autant de mal à convaincre d'autres footballeurs, dirigeants ou supporters de ce qui l'anime.