EA Guingamp : Il était une fois en Armorique !

L'épopée homérique d'En Avant de Guingamp lors de la Coupe de France de 1973 n'est pas restée un exploit sans lendemain. Par la grâce d'une génération dorée et d'un président avant-gardiste, Noël Le Graët, le club breton a posé les fondations d'un culte fervent qui perdure, près d'un demi-siècle plus tard. Retour sur une parenthèse enchantée (1970-1977) qui a permis à un chef-lieu de Basse-Bretagne de prospérer dans le monde du foot professionnel...

Un vent de fronde souffle sur la Bretagne armoricaine

En 66 ans d'histoire, on n'avait jamais vu ça. Une équipe d'amateurs de Division supérieure régionale (DSR, le 5niveau d'alors) atteint les 8de finale de la Coupe de France 1972-1973 en écartant quatre équipes de deuxième division. À la télé, Michel Drucker donne même les résultats des Rouge et Noir en direct les dimanches de l'épopée. À la gare, le speaker accueille les voyageurs d'un tonitruant :Un lustre plus tard, Jean-Jacques Annaud s'inspirera de l'aventure pour tourner, où En Avant Guingamp (EAG) devient Trincamp, l'équipe fictive du film. À l'époque, le club breton ne fait déjà rien comme les autres. Son coach, Sylvestre Salvi, n'a que 22 ans et il évolue sur le terrain avec ses potes. Son président, ambitieux et novateur, arrivé l'été précédent, est trentenaire et s'appelle Noël Le Graët (si, si, l'actuel boss de la Fédé a eu un jour 30 ans). De 1970 à 1977, l'ancien patronage du Trégor va connaître quatre montées en sept ans et changer de dimension. À son rythme. Sous l'égide conjuguée d'une bande de copains qui se connaissent depuis l'enfance et d'un dirigeant qui va tout bouleverser, à coups d'idées avant-gardistes et de recrutement autochtone. Ensemble, ils posent les fondations d'un culte vivace qui dure encore...En ce temps-là, la France pompidolienne va bientôt encaisser le premier choc pétrolier et digère les effluves de Mai 68. On manifeste dans tout le pays : pour le droit à l'avortement à Paris ; contre l'extension du camp militaire du Larzac, dans l'Aveyron ; à Besançon, la grève de Lip devient un symbole international des luttes ouvrières... Un vent de fronde souffle également dans le petit monde de la balle ronde grâce au, un magazine alternatif Lire la suite de l'article sur SoFoot.com