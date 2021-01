E-sport : où en sont les clubs de Ligue 1 ?

Voilà cinq ans, déjà, que le Paris Saint-Germain a lancé sa propre structure dans l'e-sport. Un pari sur l'avenir qui s'est avéré gagnant quand on voit la croissance exponentielle de l'univers du jeu vidéo compétitif. D'autres pensionnaires de Ligue 1 ont depuis rejoint l'aventure avec des logiques marketing en tête. L'e-sport est avant tout un moyen de rajeunir son image de marque et d'ainsi toucher une nouvelle audience.

PSG Esports : objectif Asie

Twitter : PSG EsportsAvec Neymar fan absolu de la scèneou Mbappé sur les jaquettes de, le lien entre e-sport et PSG est déjà dans pas mal de têtes. Mais le club parisien n'a pas attendu ses deux stars pour se lancer. Avec ses moyens colossaux et une stratégie parfaitement huilée, le Paris Saint-Germain possède l'une des structures e-sport les plus respectées dans le monde grâce à un palmarès conséquent (ESWC, Major Epicenter, finaliste de The International, Dreamack Valencia...).Après des débuts suretavec de forts accents tricolores, le PSG s'est clairement recentré sur la terre promise de l'e-sport : l'Asie. Partenariat avec le club Talon E-sports sur(Hong Kong), création d'une formation suren partenariat avec LGD Gaming (Chine), joueurs surbasés à Singapour... L'objectif est clair : il faut renforcer l'image globale de la marque PSG en Asie etselon Fabien Allègre, le directeur du merchandising.Comme la section football, le PSG E-sports entend également devenir l'un des plus importants dénicheurs de talents vidéoludiques. Une académie spécifique vient ainsi d'être mise en place pour détecter et former les futures pépites de la discipline.