Dynamo Kiev-Rennes : À Cracovie, le foot comme échappatoire à la guerre en Ukraine

Après sa défaite contre Rennes ce jeudi soir, le Dynamo Kiev est toujours bloqué à zéro point après quatre journées de Ligue Europa mais ce n'est pas le plus important pour un club sans domicile fixe, dont le quotidien est chamboulé par la guerre en Ukraine. À l'image de millions de personnes au pays comme à Cracovie, en Pologne, à une centaine de kilomètres de la frontière où de nombreux réfugiés ukrainiens se sont installés ces derniers mois. Pour eux, et pour de nombreux sympathisants, ce match de foot était une occasion de se rassembler et de manifester un soutien teinté de bleu et jaune à leur pays meurtri par ce conflit. Reportage.

"Nous passons trois jours à un endroit, puis trois jours à un autre. Nous n'avons plus d'endroit à nous. Nous jouons chaque jour sur un terrain d'entraînement différent, nous vivons chaque jour dans un hôtel différent." Mircea Lucescu, entraîneur du Dynamo Kiev

Un club sans domicile fixe

En arpentant les rues de Cracovie, de la grande place Rynek Główny au majestueux château du Wawel surplombant la ville et la Vistule, deux lieux emblématiques attirant les touristes, même au mois d'octobre, il semble presque impensable que la guerre soit le quotidien du pays voisin. Ce lundi, à un peu plus de 300 kilomètres, Lviv, située dans l'ouest de l'Ukraine et épargnée par les combats avec l'armée russe depuis le début du conflit, a été la cible de plusieurs bombardements. La veille, le Dynamo Kiev, dont les dernières rencontres de championnat à domicile ont été délocalisées à Lviv, avait vu son match contre Rukh (3-0) interrompu après 79 minutes de jeu pendant 1h30 sous les sirènes annonçant la menace d'une attaque aérienne., avait répondu sobrement l'entraîneur Mircea Lucescu la semaine dernière lors de sa venue à Rennes.À Cracovie, sans que le match Dynamo Kiev-Rennes ne soit un événement dans la ville, cette soirée de jeudi aura été une occasion pour le club de la capitale ukrainienne, ses quelques supporters, des réfugiés et des sympathisants de manifester leur soutien (et leur fierté) pour un pays meurtri par la guerre.Comment jouer au foot dans un tel contexte ? La question se pose et le Dynamo Kiev, comme de nombreux clubs ukrainiens, tente de trouver les meilleures réponses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com