Dybala, la nuit du masque

Seulement 102 jours après sa dernière apparition à l'Allianz Stadium, Paulo Dybala défie la Juve à Turin, alors que la Roma affronte les Bianconeri ce samedi, pour la troisième journée de Serie A. Des retrouvailles que l'Argentin abordera avec une pointe de regret au cœur : pendant sept saisons, l'attaquant et les Piémontais se seront beaucoup aimés, sans jamais réussir à tout à fait se comprendre.

Juventus AS Rome 27/08/2022 à 18:30 Serie A Diffusion sur

Loin des yeux, près du cœur

Paulo Dybala aime la Juventus et inversement. À 115 reprises, les tifosi ont pu le voir avec enthousiasme effectuer sa célébration, le "Dybala Mask", après que l'Argentin a trouvé le chemin des filets. Celui qui a endossé en août 2017 le mythique numéro de 10 de Michel Platini et de Roberto Baggio était destiné à devenir une des légendes modernes du club, unequi devait nécessairement finir sa carrière à Turin. Finalement,a filé cet été à la Roma , achevant ainsi à contrecœur son histoire piémontaise, qui aura davantage pris les contours d'un acte manqué.À l'heure de retrouver la Vieille Dame ce samedi pour le compte de la troisième journée de Serie A, le joueur sait que son bilann'est ni minimisé ni oublié. Troisième meilleur buteur étranger de l'histoire du club derrière David Trezeguet et John Hansen, l'ex-Palermitain aura notamment emmené la Juve en finale de Ligue des champions en 2017, un parcours où son influence offensive fut prépondérante. Ses trois premières années blanc et noir furent plus globalement brillantes et couronnées de statistiques flatteuses (98 matchs, 52 buts, 21 passes… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com