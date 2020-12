Dundalk, le mauvais rêve américain

À l'heure d'affronter Arsenal ce jeudi, Dundalk est déjà éliminé de la Ligue Europa : cinq matchs, cinq défaites, le bilan est propre. Et pourtant, l'essentiel est ailleurs pour le club irlandais, pour qui une participation à une Coupe d'Europe est déjà un petit exploit. Surtout dans ces conditions : car depuis son rachat fin 2017 par une société américaine, le quotidien des Irlandais s'est transformé en farce quasi burlesque. Et pour cause, le président Hulsizer multiplie les folies.

Dundalk, une île au milieu d'une île

Perdue tout au Nord-Est de la République d'Irlande, à la frontière avec l'Irlande du Nord, dans le comté de Louth, il y a une petite ville sans grande importance : Dundalk, peuplée d'un peu plus de 30 000 habitants. Et au pays des Leprechauns, de la Saint-Patrick et des Pogues, Dundalk est une exception. Une exception car contrairement à l'immense majorité des villes d'Éire, le football est là-bas le sport numéro un. En 2018, le Dundalk FC remporte son quatrième titre d'affilée, le treizième de son histoire - peut-être un mauvais présage -, quelques mois après avoir été racheté par Peak6, un groupe américain basé à Chicago, qui dote le club de moyens inédits. À cette époque, tout le monde pense que Dundalk peut devenir une sorte de Bayern Munich national et tout semble aller pour le mieux. Un seul petit truc cloche : le nouveau patron est complètement cinglé.Passés par la Swiss Bank, Matthew Hulsizer et Jenny Just, mariés de longue date, sont probablement des professionnels compétents. Ce sont eux qui créent, en 1997 à Chicago, l'entreprise Peak6, qui se présente sur son site officiel comme une. Matthew Hulsizer est surtout fan de hockey sur glace, mais il échoue à deux reprises à y investir, car ni les Coyotes de Phoenix ni les Blues de Saint-Louis ne se laissent convaincre par son projet. Alors, Peak6 se tourne vers le football : Hulsizer échoue à racheter Reading en 2014, puis acquiert des participations dans le capital de Bournemouth et de l'AS Roma. Et enfin, c'est Dundalk qui tombe dans l'escarcellefin 2017.Problème : que ce soit par désamour de l'accent irlandais ou de la couleur verte,