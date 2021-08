Duckens Nazon : "J'ai laissé le ballon du match chez mon père"

Auteur d'un triplé en 39 minutes pour son premier match avec Quevilly-Rouen face à Amiens, Duckens Nazon signe son retour en Ligue 2 en mode boulet de canon, avant d'affronter Dijon ce samedi. Une juste récompense pour celui qui se remet petit à petit du Covid et d'une Gold Cup complètement ratée avec Haïti. Entretien avec le Duc de Normandie.

? Duckens Nazon "J'en ai bavé cette semaine, j'ai bien bossé et cela a payé sur le terrain"La

Vaguement, j'ai vu des trucs sur Twitter.Ah quand même !C'est magnifique ! C'est toujours bien de laisser sa marque quelque part, cela va traverser le temps et les époques. Même quand je ne serai plus là, on verra quand même mon nom jusqu'à ce que quelqu'un le retire ! Je suis fier et content.C'était fort ! Je ne m'y attendais pas, c'est une belle marque de respect du public amiénois. La seule fois que j'ai vu ça, c'était Ronaldinho qui se faisait ovationner par le Vélodrome, tu imagines. C'est très flatteur, surtout qu'on a dû faire face à l'absence de public ces derniers mois. Mais quand l'ovation vient du public adverse, c'est encore mieux ! J'espère avoir donné du plaisir aux supporters et je veux répéter ce genre de performance chaque week-end.Tous mes coéquipiers l'ont signé et je l'ai laissé chez mon père. Je dois construire une salle où je compte mettre des maillots que j'ai récupéré en sélection ou en club et mes trophées que j'ai gagné quand j'étais gamin. Le ballon aura donc naturellement sa place.