Du Mondial à l'Euro, les listes de Deschamps au crible

Souvent taxé d'absence de fantaisie voire de conservatisme, Didier Deschamps a bâti rassemblement après rassemblement depuis mai 2018 le groupe qui devrait participer cet été à l'Euro. Un groupe qui a un peu évolué, mais qui n'a pas laissé énormément de place aux nouvelles têtes. On a passé les 13 dernières listes au peigne fin pour tenter d'y voir plus clair.

50 joueurs utilisés depuis le Mondial

Il l'a répété à maintes et maintes reprises, encore une fois le 10 mai dernier lorsqu'on lui a de nouveau demandé si Karim Benzema pouvait faire un retour surprise en équipe de France : Didier Deschamps n'est, et il n'est. Forcément, alors que la liste pour l'Euro 2020 doit être annoncée ce mardi soir, à 20 heures tapantes, supporters comme observateurs l'attendent avec un sentiment mêlé d'excitation et de lassitude, entre l'envie de quand même voir un nom inattendu sortir du chapeau de la Dèche et la certitude quasi absolue que cela n'arrivera pas. Depuis trois ans, et le groupe qu'il a emmené en mai 2018 pour trois amicaux et sept matchs de Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a méticuleusement bâti un groupe dans la continuité du sacre en Russie en se risquant à très peu d'expérimentations. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit.Un premier constat qui peut paraître assez contre-intuitif : en comptant les 23 joueurs présents en Russie, Didier Deschamps a appelé en équipe de France 50 joueurs tout pile depuis mai 2018. Un vivier relativement élargi, à première vue, que le sélectionneur a étrenné sur 38 matchs éclatés en 13 rassemblements sur les trois dernières années. Avec une certaine réussite, pour les amis de la statistique : les Bleus ont remporté 28 de ces 38 matchs, et n'ont subi que trois défaites (contre les Pays-Bas, la Turquie et la Finlande)Dans le détail, on se rend compte que si Deschamps s'est appuyé sur un réservoir élargi, il s'appuie en réalité sur un noyau dur clairement identifiable. Sans que cela soit forcément déterminant, on peut par exemple noter que 26 des 52 joueurs ont été appelés au moins 7 fois sur les 13 derniers rassemblements. Parmi ceux-là, une douzaine ont été appelés plus de 10 fois : Griezmann, Giroud, Varane - qui ont été des 13 listes - Kanté, Lloris, Mbappé, Pavard, Digne, Kimpembe, Areola, Mandanda et Pogba. À l'inverse, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com