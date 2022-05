Du jeune Kylian au grand Mbappé

En cinq ans à Paris, Kylian Mbappé aura fini par devenir ce qu'il a toujours ambitionné d'être : le plus grand. Arrivé dans la peau d'un jeune prodige au transfert mirobolant, il a pris chaque saison un peu plus de poids dans le jeu du PSG et un peu plus d'importance en dehors du terrain, jusqu'à avoir été, samedi, propulsé de par sa prolongation au sommet du projet du club de la capitale, devant des superstars dont il semble plus que jamais être l'héritier.

Du n'importe quoi, des records de précocité et des buts décisifs

La France en a vécu, des choses, ces cinq dernières années. Deux élections d'Emmanuel Macron, le Covid, la chute des Girondins de Bordeaux, les confinements et les attestations de déplacement, la Coupe du monde, les Gilets jaunes, Éric Zemmour qui se présente à la présidentielle, la folle et mensongère aventure de Mediapro en Ligue 1. Une courte période qui paraît comme une éternité. Rendez-vous compte : il y a cinq ans, Kylian Mbappé était à peine majeur. Ce 6 septembre 2017, sur la pelouse du Parc des Princes, c'est un gamin encore chétif qui pose avec son nouveau maillot rouge et bleu, floqué du numéro 29. Malgré les 180 millions facturés au PSG pour son transfert, l'assurance qu'il dégage dans son costume-cravate un peu large est encore toute relative. Mais déjà, tous les yeux sont rivés sur la promesse qu'il incarne : celle d'un avenir radieux pour le PSG et le football français.Cinq ans plus tard, seule une chose n'a pas changé : tous les yeux sont encore rivés sur lui. Pour tout le reste, le contraste est saisissant. Aux trophées UNFP qui l'ont couronné d'un troisième titre consécutif de meilleur joueur de Ligue 1, le dimanche 15 mai, Kylian Mbappé marchait au milieu d'une foule pendue à ses moindres gestes avec l'assurance des rois . Dans un smoking à boutonnage croisé désormais taillé à la perfection, le génie français a pris place entre Ronaldinho et Thierry Henry dans l'assistance sans jamais passer pour l'intrus, bien au contraire. Depuis l'été dernier, deux des clubs les plus puissants du monde se sont livrés à un combat à mort pour s'offrir son futur. Jusqu'à ce samedi, sur les coups de 20h40, lorsqu'il a pénétré aux côtés de Nasser al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des Princes, en ouverture de PSG-Metz, pour annoncer ce qui se murmurait déjà tout au long de la journée : Mbappé et Paris vont prolonger l'aventure.S'il y a une personne qui résume à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com