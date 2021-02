Du centre de formation de Nantes au barreau de Paris, entretien avec Samy Zarouri

Nouvel avocat au barreau de Paris, Samy Zarouri (29 ans) a connu une trajectoire bien particulière : avant d'embrasser une carrière dans le droit, cet ancien milieu de terrain a connu le centre de formation du FC Nantes, jusqu'à ses seize ans, avant de devoir dire adieu au football. Entretien box to box avec un type qui a de la ressource, et une bonne dose de détermination.

? La belle histoire du jour est celle de Samy Zarouri. Recruté à 13 ans par Nantes alors qu'il était en échec scolaire, il a dû stopper sa carrière de footballeur à 16 ans. 15 ans plus tard, le voici avocat. Un super destin, pour cet homme qui a su s'accrocher et rebondir ! pic.twitter.com/8HyWlxHB2s -- EspoirsduFootball ? (@EspoirsduFoot) February 4, 2021

"Le jour où je devais reprendre, j'ai fait une traction et j'ai entendu un craquement au niveau de mon bassin..."

J'ai signé un contrat à treize ans. J'étais au centre de formation entre mes quatorze et mes seize ans, de 2004 à 2006. J'ai d'abord été en préformation, j'étais le capitaine avec les 14 ans fédéraux. Ensuite, je suis arrivé au centre de formation, à quinze ans, et puis ça ne se passait pas super bien, je me suis blessé en milieu de saison, une pubalgie, j'étais en fin de contrat, et ça s'est arrêté. Je jouais milieu de terrain central, défensif ou offensif, disons que j'étais polyvalent.Avant, j'étais à Ivry-sur-Seine, on jouait un U13 DH en Île-de-France. Tous les week-ends, il y avait des recruteurs qui venaient nous voir. On m'a dit plus tard que le PSG et Lens me suivaient. Le fait est qu'un jour, j'ai reçu une convocation pour aller faire un match de tests un mercredi dans le 77, à Bussy. Tous les recruteurs du FC Nantes étaient là, et ils sont venus voir mon père dès la fin du match. Le vendredi, je signais.