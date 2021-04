Dušan Vlahovi?, un volcan s'éveille

Une nouvelle fois buteur sous les couleurs de la Fiorentina face à la Juve ce dimanche, Dušan Vlahovi? (21 ans) n'en finit plus d'affoler les compteurs cette saison en Serie A. Le fruit d'une éclosion programmée pour le "Zlatan serbe" autoproclamé.

Le basketteur de Belgrade

Il est impossible de savoir si c'était un hommage ou un excès de confiance. Mais nul doute qu'Andrea Pirlo n'est pas resté insensible en voyant Dušan Vlahovi? inscrire une délicieuse panenka à son gardien Wojciech Szcz?sny sous le soleil de Florence. Le jeune technicien turinois avait certainement l'esprit trop occupé, parasité par les innombrables questions tactiques qui fusent aux quatre coins du cerveau d'un coach, pour revenir neuf ans en arrière et ainsi redonner vie à "sa" panenka glissée à l'insolent Joe Hart à l'Euro 2012. Dans un rire, son homologue Beppe Iachini confiera après ce partage des points entre la Vieille Dame et sa Fiorentina qu'il aurait préféré que Vlahovi?Mais il faut croire que l'attaquant d'1 mètre 90 ne fait pas grand-chose comme tout le monde. La preuve : avec ce but, son dix-septième de la saison en Serie A, il est le premier joueur de moins de 22 ans a atteindre ce total en Italie depuis Mirko Vu?ini? période Lecce en 2004-2005. En voilà une belle ligne sur un CV.À Florence, cette éclosion de Dušan Vlahovi? au plus haut niveau ne surprend pas ou peu. Depuis qu'il a posé ses bagages à 18 ans dans la cité qui abrite le Ponte-Vecchio, le gamin de Belgrade a eu le temps de se mettre en selle. Une adaptation en douceur aux exigences de la Serie A qui rappelle un peu celle qui a été la sienne au ballon rond dans les quartiers de la capitale serbe qu'il parcourt d'abord un ballon de basket en mains :, resituait l'intéressé pour laPas de quoi le faire potentiellement rêver d'une carrière en NBA pour autant, ni sur le moment ni même après. Jugépar Stefano Pioli à son arrivée, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com