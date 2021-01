Droits TV: Mais que fait Canal+ ?

Alors que cela fait maintenant un bon mois que la procédure de conciliation a pris fin et que la LFP a récupéré l'intégralité de ses droits de diffusion à Mediapro, aucun nouveau diffuseur ne s'est présenté. Et alors que tout le monde attendait Canal+, la chaîne cryptée se fait attendre. Mais pourquoi ?

800 millions, prix d'amis ?

En 2018, lorsque le groupe sino-espagnol Mediapro avait raflé 80% du foot français pour 830 millions d'euros par an jusqu'en 2024, Canal+ apparaissait comme à moitié mort. La chaîne venait de perdre coup sur coup les droits de la Ligue des champions, raflés par RMC Sport, et les droits du championnat de France, après 30 ans de diffusion historique. Sans compter la chute catastrophique de ses audiences, notamment sur les émissions en clair, et la déperdition du parc d'abonnés. Rien n'allait plus au sein de la chaîne cryptée. Deux ans plus tard, tout a changé. Mediapro confirmait le flop Téléfoot, bloquait ses versements et entamait un début de rupture avec la LFP. L'occasion pour le directeur de Canal+, Maxime Saada, qui prédisait dès 2018, d'avancer ses pions et de se positionner comme le grand sauveur. Alors qu'il avait été conspué et critiqué en 2018, qu'on avait moqué sa jalousie et souligné sa rancune après avoir perdu l'appel d'offres 2020-2024, Saada, avec tout le groupe Canal, était vu, au moment de la chute de Téléfoot, comme le prochain messie, le seul capable de sortir le foot français de la panade, embourbé dans une difficile crise sanitaire et économique. Il était celui qui allait tout changer, tout réparer.Et en fait, bah... pas du tout. Rapidement, au cours du quatrième trimestre 2020, on a compris que Canal n'était plus très chaud pour se positionner rapidement. À force de déclarations dans la presse spécialisée, Saada montrait que sa chaîne n'avait ni les moyens ni l'envie de rafler tous les droits, que le budget n'avait pas été provisionné et que malgré l'apparition, fugace, de Téléfoot, le nombre d'abonnés n'avait pas diminué. En décembre, lorsque la procédure de conciliation avait pris fin et que la Ligue pouvait enfin commencer ses recherches d'un nouveau diffuseur, le journalavait fait état d'une proposition de Canal+ : 590 millions d'euros plus 100 millions d'euros de bonus en fonction des résultats pour l'intégralité du foot français. Soit 40% en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com