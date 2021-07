Droits TV et LFP : bis repetita

C'était la nouvelle du jour, beIN Sports n'a pas honoré le premier de ses quatre versements pour les droits TV Ligue 2 de la saison 2021-2022. La chaîne qatarie semble donc se ranger du côté de son partenaire Canal+ en s'élevant contre la tarification des lots, négociés en 2018, et veut aller au clash avec la Ligue. Jusqu'à aboutir à une nouvelle crise ? Finalement, depuis Mediapro, rien n'a changé.



En avril dernier, la LFP annonçait en grande pompe la finalisation d'un nouveau deal droits TV, négocié à 663 millions d'euros, avec l'arrivée d'Amazon, récupérant pour "seulement" 259 millions d'euros les lots Ligue 1 et Ligue 2 détenus jusqu'ici par l'Espagnol Mediapro. On pensait tout régler et on imaginait que le football français, après avoir subi la crise économique, la crise sanitaire et la crise médiatique, allait repartir de l'avant et se reconstruire. Mais le ballon rond aime se nourrir de rebondissements. Rien ne s'est passé comme prévu. Dans la journée, moins d'une heure après l'officialisation d'Amazon, Canal+, qui détenait en sous-licence le lot 3 (les deux matchs du samedi 21 heures et dimanche 17 heures) payé 332 millions à beIN Sports, annonçait son choix de se retirer de la diffusion du football français, jugeant la valorisation du lot inique et la procédure de vente injuste.Depuis, bien que l'annonce a été faite dans la presse, aucune procédure de rupture de contrat n'avait été faite par la chaîne cryptée auprès de beIN, et on attendait, on espérait même, voir une échappatoire avant la reprise de la saison, le 24 juillet pour la Ligue 2, et le 7 août pour la Ligue 1. On imaginait que beIN récupère le lot 3, accepte le prix négocié en 2018, lorsque Mediapro avait artificiellement grossi la tarification, et qu'il redevienne diffuseur. Bah en fait, non. beIN Sports, contre toute attente, s'est rangé du côté de Canal et, au 6 juillet 2021, n'a pas honoré le premier des quatre versements de 7,5 millions d'euros sur son lot Ligue 2, correspondant aux deux grandes affiches du championnat, payé au total 30 millions d'euros. Officiellement, cette action aurait pour but de dénoncer le prix abusif, alors qu'Amazon ne paye que 9 millions d'euros pour les huit autres rencontres par journée. Comme Canal+, beIN Sports voudrait rompre ce contrat et exigerait une renégociation, bien que deux procédures judiciaires, via le tribunal de commerce de Paris et l'Autorité de la Concurrence, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com