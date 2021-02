Droits TV : des présidents et des clubs toujours en sursis après l'accord avec Canal+

L'annonce de l'obtention de la totalité des droits télé de la saison en cours par Canal+ permet aux clubs professionnels de reprendre momentanément leur souffle, avant de replonger dans l'incertitude. Autrement dit : les présidents sont contents de retrouver un peu de lumière sur la chaîne cryptée, mais ne voient toujours pas la fin du tunnel.

" Je ne sais pas si Canal a sauvé le foot français, mais en tout cas ça permet à tous les clubs d'avoir de la visibilité parce que l'incertitude est quelque chose de très difficile à vivre"Olivier Létang

La purée de pois était trop épaisse. Jusqu'à cette semaine, tous les clubs professionnels claquaient des mollets à cause du fiasco de Mediapro, laissant en friche un foot français déjà bien secoué par la crise sanitaire et économique due à la Covid-19. Il y a peu, certains présidents comme Pierre Ferracci témoignaient que, continuait le boss du Paris FC. Les tractations gré à gré de la Ligue de Football Professionnel (LFP) avec les candidats, suite à l'appel d'offres infructueux de lundi, a permis de délayer cette partie de Colin-Maillard pour retrouver quelques repères.La chaîne cryptée s'est engagée ce jeudi à diffuser l'intégralité de la fin de la saison, en échange d'un versement de 200 millions d'euros dans les prochains jours (en avançant le règlement de 165 euros de ses échéances pour ses deux matchs déjà obtenus en 2018 et concédant une allonge de 35 millions pour récupérer les matchs de Mediapro). Les chèques de Free et des droits à l'international font grossir la cagnotte totale à 750 millions d'euros pour l'exercice 2020-2021. On est certes loin des 1,3 millions prévus à la base. Pourtant, cela suffit aux présidents de club pour passer de meilleures nuits.