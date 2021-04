Droits TV de la Ligue 1, saison 2, épisode 1

Après une première partie de saison explosive, sur le volet financier, entre la faillite de la chaîne Téléfoot, le retrait de Mediapro et les atermoiements de Canal+, on pensait les affaires terminées. Eh bien non, ça va bientôt recommencer. La chaîne cryptée ne serait en effet pas prête à récupérer l'intégralité des droits TV la saison prochaine. Et avec, tout son lot de problématiques. Installez-vous confortablement, c'est le début de la saison 2 de Game of LFP.

Il faut (encore) sauver le soldat Ligue 1...

L'information a été donnée ce matin par le journal. Selon le quotidien, Canal+, actuel unique diffuseur de la Ligue 1 française jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, ne serait pas chaud pour allonger son deal avec la ligue jusqu'à la saison 2023-2024. Au contraire, les dirigeants de la chaîne cryptée préféreraient se positionner seulement sur les grandes affiches, voire uniquement l'affiche du dimanche soir, comme le répétait déjà le président Maxime Saada en janvier dernier aux journalistes duPire, beIN Sports, partenaire et ami de Canal+, ne voudrait pas non plus se positionner. Actuellement sans aucun droit de diffusion en Ligue 1, après avoir vendu jusqu'en 2024 le lot 3 à Canal pour 332 millions d'euros, mais diffuseur exclusif de la Ligue 2, la chaîne qatarienne ne verrait aucun intérêt à surenchérir, le plafond des abonnés aurait déjà été atteint, autour des 3 millions de clients, et la perspective de croissance aurait été revue à la baisse.Alors que faire ? Comment vendre les droits TV de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons si les deux principaux diffuseurs, les historiques, apparaissent frileux et peu motivés ? Du côté de la LFP, c'est la grande inquiétude. Ils auraient sondé, grâce au processus de vente en gré à gré, le britannique DAZN, déjà installé en Italie, mais s'inquiéteraient néanmoins de sa capacité à honorer un contrat et à rendre le championnat de France visible. Il ne faut pas recommencer l'erreur de Mediapro, offrir les lots à une chaîne inconnue, sans expérience et sans aucune garantie financière. D'autant plus que, pour l'instant, Canal+ refuserait l'arrivée de ce troisième acteur et aurait d'ores et déjà rejeté les procédures de négociation pour la diffusion de DAZN France sur les box du groupe.Nous sommes face à un mur. La Ligue 1 tendrait alors vers une nouvelle dévalorisation, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com